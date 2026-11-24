Italia
Romano La Russa (Regione Lombardia): “”Accordo con FerrovieNord per maggior monitoraggio nelle
“Si tratta di un grande passo avanti che permette di monitorare le stazioni ancora di più di quanto già non si faccia”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenendo a Palazzo Lombardia a Milano, all’incontro con la stampa dedicato alle misure di sicurezza nelle stazioni di FerrovieNord. Grazie ad un accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia, diversi Comuni del territorio, le questure e le prefetture, infatti, i comandi della Polizia Locale potranno accedere in tempo reale alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni.