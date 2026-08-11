Roma, turista ebreo aggredito perchè portava la kippah: denunciato 31enne algerino

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Aggredito in pieno centro a Roma perchè indossava la kippah. I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un cittadino algerino di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato, in concorso con altre persone in corso di identificazione, di due distinti episodi, di percosse e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia-querela presentata presso la Stazione Carabinieri di Roma Piazza Farnese da un turista francese di 22 anni, di religione ebraica. Il turista ha denunciato di essere stato preso di mira in due occasioni distinte mentre passeggiava nel centro storico, indossando la kippah: la prima avvenuta il 7 agosto scorso, intorno alle ore 20, in piazza Cairoli, quando sarebbe stato colpito al volto con uno spray urticante azionato dal 31enne; la seconda il giorno dopo, verso le 20,15, in largo di Torre Argentina, quando la vittima è stata raggiunta e colpita con calci da un gruppo di quattro persone, tra le quali è stato riconosciuto il 31enne. In entrambe le circostanze, secondo quanto riferito dal denunciante, gli aggressori avrebbero urlato lo slogan “Free Palestine”. Proseguono le indagini dei militari per risalire all’identità degli altri componenti del gruppo.

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