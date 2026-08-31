Roma, si ferma Ndicka: infortunio nel riscaldamento contro il Lecce

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Infortunio per Evan Ndicka durante il riscaldamento di Lecce-Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi sfidano i salentini nella seconda giornata di Serie A, ma Gasperini ha dovuto rivedere i propri piani a pochi minuti dall’inizio del match. Durante le fasi di riscaldamento infatti il difensore ivoriano, che avrebbe dovuto giocare titolare al centro della difesa a tre romanista, si è fermato per un problema fisico, lasciando il posto negli undici a Daniele Ghilardi.

Ndicka, stando a quanto riportato da SkySport, ha sentito tirare l’adduttore della coscia destra e ha fatto subito capire di non essere in grado di entrare in campo. Da qui il cambio nell’undici titolare, con Gasperini che spera che il suo giocatore si sia fermato in tempo.

A questo punto la presenza di Ndicka per il prossimo impegno della Roma, contro l’Atalanta all’Olimpico nella terza giornata di campionato, è da considerarsi in dubbio, con il difensore che proverà a recuperare per la successiva trasferta contro il Torino.

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