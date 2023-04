Roma, sei senza pietà

All’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), la Roma è ospite dell’Inter per aprire la quarta giornata della poule scudetto di serie A.

Roma che comincia bene con un cross di Manuela Giugliano sul secondo palo per Valentina Giacinti, ma la 9 romanista non aggancia la sfera. Due minuti, sempre Giacinti, tenta un pallonetto che però esce dallo specchio. Mal piazzata Alessia Piazza e ghiotta occasione per l’attaccante bergamasca.

Al 13′ cross dalla sinistra di Lucia Di Guglielmo per Emilie Haavi che di testa indirizza la sfera nell’angolino basso e c’è la rete dello 0-1 giallorosso.

Undici minuti dopo lancio ancora per Emilie Haavi che parte da sola, entra in area e batte nuovamente Piazza. Doppietta della norvegese e gol dello 0-2 per la Roma.

Al 28′ Giacinti dalla sinistra crossa basso per Benedetta Glionna che stoppa, controlla e col destro davanti alla porta scrive lo 0-3 del match.

Tre minuti dopo “Benny” vuole ricambiare il favore a “Vale”, ma l’assist è troppo forte e di difficile aggancio.

Al 36′ Benedetta Glionna dalla trequarti vede Piazza fuori dai pali e trova un gol dalla distanza straordinario. È lo 0-4 del match e la doppietta cnche per la 18 giallorossa.

Nell’unico minuto di recupero, Andressa calcia verso la porta, Piazza respinge, ma c’è Valentina Giacinti che cercava il gol e lo trova. Il primo tempo si conclude così: con la rete dello 0-5.

La ripresa vede sempre romaniste all’attacco con, al 50′, l’angolo battuto da Glionna che trova la testa di Andressa, ma la palla esce di poco alta.

Al 58′ crossa dalla sinistra di Di Guglielmo per la testa di Giacinti, ma Piazza respinge sulla linea. Si savla l’Inter. Passsano solo due minuti e Haavi crossa in mezzo, Thøgersen allontana di testa. Andressa recupera in area, controlla, tira e gol dello 0-6.

Al 75′ Tabitha Chawinga riceve palla da Elisa Polli e ha la prima occasione per le nerazzurre faccia a faccia contro Camelia Ceasar, ma la romena chiude le porte in faccia alla malawiana e resta col clean sheet nel match.

All’81’ Tabitha Chawinga entra prepotente in area e trova il gol dell’1-6 che equivale alla rete della bandiera. Un minuto dopo è Polli a vedere il gol a un passo, ma la conclsuione è troppo alta.

Da qui è la squadra milanese a prendere in mano la gara giocando come avrebbe dovuto prima e con la Roma che subisce l’attacco aggressivo.

Giallorosse che vincono senza pietà sulle nerazzurre, restano prime in classifica, e aspettano la prossima sfida, al Tre Fontane della capitale, contro la Juventus alle ore 14,30 di sabato 22 aprile.

Le formazioni:

INTER (3-5-2).

Alessia Piazza 12, Beatrix Fördős 17, Anna Krsitjánsdóttir 29, Chiara Robustellini 14 (Ghoutia Karchouni 5), Anja Sønstevold 2, Mana Mihashi 34, Noor Eckhoff 15 (Irene Santi 6), Frederikke Thøgersen 25, Greta Pandini 18 (C) (Gloria Marinelli 7), Ajara Nchout 33 (Elisa Polli 9), Tabitha Chawinga 11.

Coach: Rita Guarino

ROMA (4-4-2):

Camelia Ceasar 12, Moeka Minami 2, Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Lucia Di Guglielmo 3 (Elin Landström 6), Benedetta Glionna 18, Manuela Giugliano 10 (C) (Norma Cinotti 5), Giada Greggi 20 (Claudia Ciccotti 16), Andressa 7, Emilie Haavi 11 (Alva Selerud 19), Valentina GIacinti 9 (Annamaria Serturini 15).

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 13′ Haavi (Roma), 24′ Haavi (Roma), 28′ Glionna (Roma), 36′ Glionna (Roma), 45’+1 Giacinti (Roma), 60′ Andressa (Roma), 81′ Chawinga (Inter)

Ammonizioni: Fördős (Inter)

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari