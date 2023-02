Roma, Scuole Sicure:  incontri nei quartieri Prenestino e Tuscolano

Fisio fit

La Questura di Roma, in collaborazione con il V Distretto Prenestino ha realizzato, nei giorni scorsi, presso l’Istituto Comprensivo “Maria Immacolata”, sito in via Tor de’ Schiavi, e presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “Giorgi-Woolf ” sito in Viale Palmiro Togliatti, un incontro con gli alunni per trattare i temi del Bullismo e del Cyberbullismo, per sensibilizzarli sull’ uso consapevole dei Social e per far conoscere tutti i pregi e i pericoli della rete. Anche gli agenti del Commissariato Tuscolano hanno incontrato gli studenti del Liceo Artistico Statale “G.C. Argan” sito in Piazza dei Decemviri. Durante tale incontro, oltre alle argomenti legati alla rete e ai social, è stato affrontato anche il dilagante fenomeno dell’ uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi. Continua in tutta la Capitale l’impegno dei poliziotti della Questura, finalizzato ad incontrare un numero sempre più elevato di giovani nell’ambito del progetto “Scuole sicure”.