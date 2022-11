Roma: ruba il cellulare a un turista e chiede 50 euro per restituirlo, arrestato

Un 23enne libico, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione ed è stato anche denunciato per furto aggravato in concorso, con un 19enne egiziano, senza fissa dimora e già con precedenti. A fermare i due sono stati i militari della stazione piazza Dante di Roma che sono intervenuti su segnalazione della vittima, un turista italiano in vacanza nella Capitale, derubato del cellulare, nei pressi di via Gioberti dai due stranieri. I due ladri, dopo averlo urtato, gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni. Successivamente, la vittima resasi conto del furto, è ritornata sul posto per farsi riconsegnare il cellulare, ma gli è stata chiesta la somma di 50 euro per la restituzione. I carabinieri hanno raggiunto il turista derubato e sono riusciti a bloccare i due stranieri, a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla. Condotto in caserma, il 23enne è stato arrestato e trattenuto, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato poi convalidato.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...