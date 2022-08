Roma, raccolta straordinaria rifiuti ingombranti ed elettronici municipi VI, VIII e XIII

Domenica 21 agosto AMA allestirà 3 ecostazioni per la raccolta differenziata straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici nei municipi VI, VIII e XIII.

L’appuntamento per i cittadini è a partire dalle ore 8, in via Ambrogio Necchi – area parcheggio (VI Municipio), via Benedetto Croce (area interna sede VIII Municipio), via Francesco Albergotti – area parcheggio (XIII Municipio), dove potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

In tutte le postazioni verrà anche posizionato un “centro di raccolta mobile” presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti, calcinacci e olio motore.

AMA ricorda che, per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali, è possibile ricorrere anche ai Centri di Raccolta aperti sul territorio e al servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, fornito su appuntamento.

Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o collegarsi sul sito web www.amaroma.it.

Al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Grazie ad un’importante novità recentemente introdotta, al momento di prenotare il servizio gratuito sul sito web, adesso è possibile anche selezionare in autonomia i materiali da consegnare, oltre che scegliere giorno e orario del ritiro. In ogni caso, tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito web dell’azienda.

