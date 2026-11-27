Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dal Cardinale Vicario Baldo Reina, dal Vescovo Ausiliare per il settore centro mons. Renato Tarantelli Baccari e dal Parroco Padre Giacomo D’Orta, Religioso dell’Ordine dei Minimi fondato da San Francesco di Paola, ai quali è affidata la comunità parrocchiale. Il Papa è poi entrato in chiesa e ha offerto un omaggio floreale alla Madonna del Miracolo, quindi, in due sale adiacenti al chiostro della parrocchia, incontrerà i rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali.