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Roma, Mourinho: “Sono un avversario, ma vorrei abbracciare i tifosi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
José Mourinho si prepara a tornare all’Olimpico. La Roma ospiterà il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League, in programma domani, mercoledì 14 ottobre, in una partita che sarà particolare per lo Special One, che oggi siede proprio sulla panchina dei Blancos e che per la prima volta ritornerà in quello che è stato per due anni e mezzo nel suo stadio. 

Ad attendere Mourinho ci sarà un’accoglienza speciale da parte dei suoi ex tifosi: “Non torno da nemico, ma durante i 90 minuti i tifosi romanisti sono con la Roma e io sono con il Real Madrid”, ha avvertito il tecnico portoghese, “se la gente mi vorrà fare un saluto speciale, anche io vorrei abbracciare i romanisti”. 

“Questa è la vita e questo è il calcio, magari domani avrò l’opportunità di sentire l’amore della gente e cercherò di controllarmi anche se non so se ci riuscirò”, ha detto Mourinho, ricordando come non abbia avuto la possibilità di salutare i tifosi giallorossi dopo l’esonero nel gennaio 2024, “sono stato trattato bene in tantissimi club, ma di certo i romanisti sono persone speciali”. 

 

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