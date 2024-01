Roma, Mourinho esonerato: “Lascerà il club con effetto immediato”

(Adnkronos) –

José Mourinho esonerato. L'allenatore non è più il responsabile tecnico dell'As Roma. Ad annunciarlo sul suo sito web è la società giallorossa. "L’AS Roma – si legge nella nota – annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione". "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso", hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin, aggiungendo: “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

