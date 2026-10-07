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Roma, l’attore Davide Iacopini investito da microcar mentre era in monopattino: ricoverato in prognosi riservata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, ancora in prognosi riservata, Davide Iacopini, l’attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, investito lunedì sera, intorno alle 23, mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense.  

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe stato travolto da una minicar nera, poi, fuggita senza prestare soccorso.  

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