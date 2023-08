Roma, Italgas manda società ad eseguire controlli su contatori quando utenti sono in vacanza

“La presente per comunicarle che in data 08/08/2023, fascia oraria 10:30/12:30, un nostro incaricato effettuerà controlli di corretto funzionamento del misuratore come da disposizioni di Italgas, in caso vengano riscontrate anomalie l’incaricato procederà alla sostituzione del misuratore”. Questa la comunicazione inviata dalla società Damatech Srl che alcuni romani stanno ricevendo in questi giorni, e che sta creando disagi agli utenti.

“Le ditte incaricate da Italgas di eseguire controlli sui contatori hanno pensato bene di svolgere le verifiche in pieno agosto, quando cioè i cittadini sono già partiti per le vacanze estive e non sono presenti presso le proprie abitazioni – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una comunicazione che sta creando disagi ai residenti, anche perché in alcuni casi arriva con un preavviso minimo di appena un giorno, circostanza che impedisce ai cittadini di organizzarsi”.

“Evidentemente per Italgas con la crisi attuale e il caro-prezzi i romani non vanno in vacanza e rimangono a casa, e anche a metà agosto sono pronti ad aprire la porta agli operatori delle ditte incaricate di svolgere controlli sui contatori” – conclude Rienzi.