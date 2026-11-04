Roma, Gemitaiz amaro dopo la rimonta dello United: “Una rapina…”

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Gemitaiz mastica amaro dopo Manchester United-Roma. Il rapper, noto tifoso giallorosso, ha commentato la partita, terminata con la vittoria in rimonta degli inglesi, capaci di imporsi da 0-2 a 3-2 nella quarta giornata di Champions League, con un post al veleno pubblicato sul proprio account ufficiale X, sempre molto attivo, in cui se l’è presa in particolare con l’arbitro del match, lo spagnolo Gil Manzano.

“Ero a un concerto per fortuna. Psicodramma annunciato”, ha scritto Gemitaiz nel post, “Manchester United esulta per la rapina di oggi, sempre che va in b quest’anno. Forza Roma”.

Nel mirino del rapper ci sono vari episodi contestati dai giallorossi, tra cui il rigore assegnato agli inglesi per una leggera spinta di Mancini su Cunha in area e per la decisione di Manzano di far ripetere il tiro dal dischetto di Bruno Fernandes, dopo che il portoghese si era fatto parare il tiro da Vasquez.

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