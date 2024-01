Roma, furto defibrillatore in fermata metro: 2 arresti

(Adnkronos) – Sono accusati di aver rubato un defibrillatore alla fermata metro C di 'Torre Angela' a Roma. I carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due italiani di 35 e 36 anni, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso. Dopo alcune segnalazioni di furto di defibrillatori automatici esterni (Dae) lungo la linea C della metropolitana, i carabinieri hanno eseguito una serie di verifiche riuscendo, lo scorso pomeriggio, in collaborazione con il personale di vigilanza Italpol, ad individuare i due uomini. Sono stati seguiti a distanza e bloccati nei pressi della fermata “Parco di Centocelle”. Sono stati trovati in possesso della refurtiva, un defibrillatore del valore di 1.200 euro portato via dalla fermata metro C di Torre Angela, e di un grosso taglierino utilizzato per il furto del dispositivo medico. Gli indagati sono stati trattenuti in caserma e questa mattina accompagnati nelle aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto disponendo per il 36enne la misura cautelare degli arresti domiciliari e per il 35enne la misura dell’obbligo di presentazione in caserma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

