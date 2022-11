Roma: FdI, avviata raccolta di firme per petizione su sicurezza stradale

La città di Roma “è diventata tristemente protagonista di una serie innumerevole di incidenti stradali, non ultimo uno spiacevole investimento a danno di un giovane ragazzo a via Filippo Civinini, nel cuore del II Municipio. Gaia Von Freymann, Camilla Romagnoli, Leonardo Lamma, Francesco Valdiserri, Solo alcuni dei nomi di ragazzi giovanissimi tristemente coinvolti nelle tragedie avvenute ultimamente nelle strade della Capitale”. È quanto dichiarano Federico Rocca e Rachele Mussolini, consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia, e Flaminia Pace, Responsabile del Circolo Gioventù Nazionale Pinciano. “Da ierimattina è partita, quindi, la nostra campagna più sicurezza stradale per Roma Capitale, iniziata proprio da via Civinini, per raccogliere firme finalizzata a una petizione a tutela dei cittadini romani che vivono in una situazione di estrema pericolosità alla guida dei propri veicoli ma anche da pedoni: segnaletiche mancanti, incroci pericolosi e buche, queste sono, non solo caratteristiche comuni a tutti i Municipi, ma anche le cause più ricorrenti degli incidenti. Vogliamo una città a misura d’uomo, in cui si possa vivere senza rischiare di morire per mano di un’autovettura”, concludono.

