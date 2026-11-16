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Roma, due persone aggredite con un machete in strada a Tor Pignattara: fermato 25enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Nella tarda serata di ieri due persone di origini marocchine sono state aggredite a colpi di machete in strada a Tor Pignattara, a Roma. La polizia di Stato è intervenuta a via Galeazzo Alessi intorno alle 20, quando un tunisino di 25 anni ha aggredito i due marocchini con un machete. Il giovane è stato trovato nelle vicinanze del luogo dell’aggressione ed è in stato di fermo. 

 

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