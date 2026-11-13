Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, dopo denuncia Adnkronos riparte la scala mobile della stazione della Metro Ponte Mammolo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La scala mobile della stazione metro di Ponte Mammolo a Roma ha ripreso a funzionare oggi, all’indomani della denuncia dell’Adnkronos.  

Ieri una donna anziana, con deambulatore, si era diretta all’ascensore ma l’aveva trovato bloccato da una barriera gialla con su scritto “Manutenzione in corso”. Ma ne i pressi non c’era alcun operaio. Senza perdersi d’animo, era andata verso le scale mobili dove però ha trovato altre barriere gialle, nessun messaggio e l’impianto inesorabilmente fermo. Operai nelle vicinanze? Neanche l’ombra. Qualche istante di esitazione e con la forza di chi veramente vuole andare avanti a quel punto ha iniziato la sua salita, 38 gradini, a piedi. A oggi l’ascensore resta ancora fuori uso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump dopo la sconfitta alle midterm: “La guerra in Iran? La rifarei”. E avverte: “Finisce quando voglio io”

4 Novembre 2026

Domenica In, oggi nuova puntata: da Scamarcio a Diaco, gli ospiti di Mara Venier

12 Aprile 2026

Serie A, oggi Napoli-Bologna – La partita in diretta

11 Maggio 2026

Affitti immobili, da Macerata a Urbino: ecco i Comuni meno efficienti

18 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno