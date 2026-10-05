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Roma, cadavere con ferita da arma da taglio al collo trovato nei pressi della stazione Prenestina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un giovane, presumibilmente di origine nordafricana, è stato rinvenuto in via Attilio Hortis, a Roma. Il cadavere dell’uomo, apparentemente di 20 o 25 anni di età, con una ferita da arma da taglio al collo, è stato trovato nei pressi del parco vicino alla stazione ferroviaria Roma Prenestina. Sul caso indaga la sezione omicidi della squadra mobile di Roma. 

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