Roma: autista e passeggero aggrediti da pittbull e dal suo padrone su autobus

Aggrediti sul pullman di linea a Roma da un pittbull e dal suo padrone. E’ accaduto il 29 settembre scorso in viale Aventino, all’altezza di via del Circo Massimo. Le indagini svolte dai carabinieri hanno ricostruito gli attimi concitati avvenuti sul mezzo pubblico della linea 3 quando l’autista ha invitato un passeggero, proprietario di un pitbull, a mettere la museruola al cane che spaventava gli altri passeggeri. Un invito non accolto dall’uomo, un 37enne originario di Livorno ma domiciliato a Roma, e per questo il conducente, su richiesta degli altri passeggeri, ha fermato il mezzo per far scendere le persone spaventate e per reiterare la richiesta. Per tutta risposta, però, l’uomo gli ha sferrato un pugno al volto aizzandogli contro il cane che, nel frattempo, ha morso ad un braccio un altro passeggero. L’intervento dei carabinieri ha permesso di soccorrere i feriti trasportati al San Giovanni, e di identificare il proprietario del cane che, nel frattempo si era allontanato. I militari oltre a togliergli l’animale affidato i servizi veterinari di Roma Capitale, lo hanno denunciato anche per lesioni personali, Interruzione di pubblico servizio e resistenza a personale incaricato di pubblico servizio.

