Roma–Athletic Bilbao 1-1, esordio amaro per Juric in Europa

Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, la Roma non riesce a replicare il successo e debutta nella nuova stagione di UEFA Europa League con un pareggio per 1-1 contro l’Athletic Bilbao.

Il tecnico Ivan Jurić, ancora in fase di adattamento dopo l’esonero di Daniele De Rossi, ha confermato il modulo 3-4-2-1, apportando alcune modifiche rispetto alla partita contro l’Udinese. La difesa è stata affidata a Mancini, Ndicka e Hermoso, con Kone e Cristante in mediana e Ángelino e Celik sugli esterni. In attacco, Dybala e Baldanzi hanno supportato il centravanti Artem Dovbyk. Per l’Athletic, l’allenatore Ernesto Valverde ha schierato Gorka in attacco, con Prados e Ruiz de Galarreta a guidare il centrocampo, e Iñaki Williams, Gomez e Djalò tra le linee.

Primo tempo

Il primo tempo è stato caratterizzato da poche occasioni, con entrambe le squadre che hanno giocato prevalentemente a centrocampo. L’Athletic ha inizialmente creato qualche pericolo con un’incursione di Gorka e un tentativo di Iñaki Williams, senza però trovare la rete. La Roma ha risposto con maggior intensità e al 32′ è passata in vantaggio grazie a un preciso assist di Ángelino, che ha trovato Dovbyk per un colpo di testa vincente, portando i giallorossi sull’1-0. Dopo il gol, la Roma ha cercato di abbassare il ritmo e controllare il gioco, mentre l’Athletic ha tentato di rispondere centralmente.

Secondo tempo

Nella ripresa, Jurić ha sostituito Dybala con Matías Soulé, ma è stato l’Athletic a prendere maggiore iniziativa, migliorando il possesso palla. Nonostante un tiro di Soulé e qualche altra buona azione dei giallorossi, la squadra di Valverde ha continuato a premere, effettuando cambi decisivi come l’ingresso di Nico Williams, Herrera, De Marcos e Berenguer. Con le squadre visibilmente stanche e allungate, l’Athletic ha trovato il pareggio all’86′: Aitor Paredes, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ha colpito di testa e battuto Svilar, gelando lo Stadio Olimpico.

Nonostante il controllo nel primo tempo, la Roma si è lasciata sfuggire una vittoria che sembrava alla portata, chiudendo la partita con un solo punto e lasciando un po’ di delusione tra i tifosi, che speravano in un inizio migliore del cammino europeo.

Tabellino

ROMA-ATHLETIC BILBAO 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini , Ndicka , Hermoso ; Celik (25′ st Abdulhamid ), Kone (36′ st Paredes ), Cristante , Angelino; Dybala (1′ st Soulè ), Baldanzi (18′ st Pisilli ); Dovbyk (36′ st Shomurodov ).

A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Sangarè, El Shaarawy. All.: Juric

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala ; Gorosabel (24′ st De Marcos ), Vivian (34′ st Unai Nunez ), Paredes, Berchiche ; Prados (15′ st Herrera ), Ruiz de Galarreta ; Inaki Williams, Gomez (24′ st Berenguer ), Djalò 5(15′ st N. Williams ); Gorka Guruzeta .

A disp.: Padilla, Vesga, Inigo Lekue, , Marton, Serrano, Jauregizar, Adama Boiro. All.: Valverde

Arbitro: Kabakov (Bulgaria)

Marcatori: 32 Dovbyk (R), 40′ st Paredes (A)

Ammoniti: Kone, Baldanzi (R); Gorosabel, Berchiche, De Marcos, Nico Williams (A)

Espulsi: –