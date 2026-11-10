Roma, al Forum delle Eccellenze il Check-up Imprese per le PMI

Come accedere al credito, prepararsi ai cambiamenti del mercato e sviluppare le competenze richieste dall’intelligenza artificiale. Sono alcuni dei temi affrontati a Roma nella terza edizione del Forum delle Eccellenze, che ha riunito a Spazio Novecento imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. L’iniziativa è stata promossa da Invictus S.p.A. in collaborazione con Studio Saperessere S.r.l. e con TeamSystem come partner tecnologico.

Alle tavole rotonde su innovazione, finanza, lavoro, compliance, internazionalizzazione e formazione si è affiancato il Check-up Imprese, uno spazio di confronto diretto tra specialisti e imprenditori. L’obiettivo era aiutare le piccole e medie imprese a valutare il proprio grado di preparazione alle sfide del mercato, individuare gli aspetti da rafforzare e orientarsi tra gli strumenti a disposizione per sostenere la crescita.

Tra i relatori sono intervenuti Nicola Cavalluzzo, componente del Consiglio di gestione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, Enzo De Fusco, esperto di diritto del lavoro, Mario Palazzi, procuratore della Repubblica di Viterbo, e Maurizio Forte, direttore centrale per i Servizi Export di Agenzia ICE. Ai lavori hanno partecipato anche Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, Camilla Pedron, Head of Euroconference, e Manlio Sortino, consigliere di amministrazione di FonARCom.

L’assessora alle Attività produttive della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha richiamato il ruolo delle istituzioni, delle banche e dei professionisti nel sostegno alle imprese. Le istituzioni, ha spiegato, mettono a disposizione risorse e strumenti pubblici, mentre il sistema bancario può affiancarle con soluzioni finanziarie adeguate. Ai professionisti spetta il compito di fare da raccordo tra le aziende, il mondo del credito e la pubblica amministrazione. Una collaborazione che, secondo Angelilli, può “trasformare le opportunità in progetti concreti e favorire la crescita e la competitività delle nostre aziende”.

Per Filippo Invitti, presidente di Invictus S.p.A., il Forum nasce per creare occasioni di lavoro comune tra soggetti che operano su fronti diversi. “Il valore di un ecosistema professionale non si misura soltanto nelle competenze che riesce a esprimere, ma soprattutto nella capacità di metterle in relazione, integrarle e trasformarle in opportunità concrete per le imprese”.

Sul rapporto tra tecnologia e competenze si è soffermato Marco Coinu, CEO di Studio Saperessere. Con la diffusione delle soluzioni digitali e degli agenti di intelligenza artificiale, ha osservato, le aziende devono ripensare la propria organizzazione e investire nelle competenze delle persone e dei gruppi di lavoro. La formazione, secondo Coinu, è lo strumento con cui accompagnare questo cambiamento e mantenere la competitività delle imprese.