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Roma, a fuoco container di rifiuti a Casal Bruciato: sottratta alle fiamme la statua della Madonna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Un container con materiali di risulta di un cantiere è andato a fuoco ieri sera intorno alle 20.30 in via Balsamo Crivelli nella zona di Casal Bruciato a Roma. Alcuni ragazzi che erano sul posto sono riusciti a sottrarre alle fiamme una statua della Madonna in un’edicola votiva vicina. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti: non sono ancora chiare le cause del rogo.  

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