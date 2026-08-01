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Roma, 30enne precipitata a Tor Bella Monaca: svolta nelle indagini, fermato convivente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
C’è un fermo per la morte della ragazza romana di 30 anni precipitata lo scorso 13 luglio dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca a Roma.  

Si tratta di un uomo di 41 anni, tunisino, che conviveva con la donna, fermato dalla polizia come indiziato di delitto.  

A condurre le indagini, coordinate dalla procura, sono stati gli investigatori della polizia. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei. I vicini hanno riferito inoltre di aver sentito grida dalla terrazza. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma, si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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