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Roccella ricorda il marito Luigi Cavallari: “Un’assenza che vivo ogni minuto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “È un’assenza che vivo ogni minuto”. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, ha ricordato oggi ospite a ‘Storie al bivio weekend’ il marito Luigi Cavallari, scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie e ritrovato morto lo scorso 4 agosto nel Lago di Vico.  

A Monica Setta, Roccella ha ricordato il loro forte legame, lungo una vita: “Più di di 50 anni insieme, ci siamo fidanzato quando avevo 18 anni. Lui è un ricordo e una presenza che non mi abbandona mai. Io ho fiducia del fatto che ci rivedremo”. La ministra ha sottolineato la solidarietà ricevuta: “C’è stata molta vicinanza dal Parlamento, anche da parte di persone dell’opposizione”.  

 

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari era una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. 

 

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