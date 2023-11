Rocca di Papa: si ribalta uno scuolabus, contusi due bambini

Questa mattina, a Rocca di Papa, uno scuolabus si è ribaltato su un fianco mentre percorreva una curva in via San Sebastiano. Sul posto intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile di Frascati, unitamente ai Vigili del Fuoco e personale medico del 118. Nel veicolo, al momento dell’incidente, erano presenti l’autista, un assistente e 5 bambini, classe 2011. L’autista e due bambini, rimasti contusi, sono stati portati in ospedale per accertamenti. In corso i rilievi del sinistro da parte dei Carabinieri.

