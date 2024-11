Roberto Lipari, prima della tv il conduttore di Striscia la Notizia studiava medicina: perché ha lasciato

Sapevate che il conduttore, in coppia con Sergio Friscia, di Striscia La Notizia, Roberto Lipari in passato studiava Medicina?

Roberto Lipari, oggi celebre per il suo ruolo in Striscia la Notizia e apprezzato comico, nasconde un passato sorprendente che pochi conoscono.

Prima di diventare una stella del piccolo schermo e far ridere milioni di italiani, Lipari era immerso in un mondo completamente diverso: quello della medicina. La sua decisione di abbandonare gli studi per inseguire la passione dello spettacolo ha segnato una svolta decisiva nella sua vita.

Roberto Lipari, in passato è stato studente di Medicina

La carriera televisiva di Roberto Lipari è ormai consolidata; il suo nome è indissolubilmente legato a Striscia la Notizia, dove ha ricoperto prima il ruolo di inviato e poi quello di conduttore al fianco di Sergio Friscia. Tuttavia, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Lipari era un promettente studente di medicina. Il suo talento comico, tuttavia, non poteva rimanere confinato tra le mura dell’università.

In un’intervista rilasciata a Di Più Tv, Lipari ha espresso profondo affetto nei confronti del cast e della crew di Striscia la Notizia, descrivendoli come una seconda famiglia. Questa forte connessione emotiva con i colleghi evidenzia quanto il mondo dello spettacolo sia diventato per lui molto più che un semplice lavoro. La complicità con Sergio Friscia in particolare rappresenta uno degli aspetti più gratificanti della sua esperienza televisiva.

Durante l’intervista emerge chiaramente come la decisione di lasciare gli studi non sia stata facile per Lipari. Il futuro comico si trovava costantemente diviso tra l’impegno universitario e la passione per lo spettacolo. Le sue giornate erano un continuo alternarsi tra lezioni o tirocini ospedalieri e esibizioni serali sui palchi locali. Questa doppia vita lo portò infine a fare una scelta definitiva in favore della sua vera vocazione.

Lipari rivela che ciò che lo ha spinto ad abbandonare definitivamente il cammino verso la professione medica è stato l’irresistibile desiderio di intrattenere e far sorridere le persone. Nonostante fosse già a metà del suo percorso accademico in medicina, comprese che il suo futuro non sarebbe stato tra i reparti ospedalieri ma sotto i riflettori dei palcoscenici.

Roberto Lipari rappresenta un esempio emblematico del coraggio necessario per seguire le proprie passioni contro ogni previsione. Lasciare gli studi in medicina per dedicarsi completamente allo spettacolo è stata una scelta audace che ha richiesto determinazione e sacrificio ma che alla fine lo ha portato a realizzare i suoi sogni nel mondo dell’intrattenimento.