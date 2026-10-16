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Roberto Bolle: “”Felice di far parte dello spot di Intesa Sanpaolo, porta avanti valore di

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“La campagna di Intesa San Paolo porta avanti il valore di sostenersi, prendersi per mano per affrontare le difficoltà che oggi ci circondano. Intesa Sanpaolo sostiene molte piccole realtà che senza il suo supporto non potrebbero fare quello che fanno”. Lo ha detto Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano, alla presentazione della nuova campagna pubblicitaria istituzionale di Intesa Sanpaolo.

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