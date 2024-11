Roberta Di Padua, dopo due mesi di silenzio e ora il ritorno con annuncio: “Ora posso dirvelo”

Dopo oltre due mesi di silenzio l’ex dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, è tornata ed ha fatto un annuncio ai suoi fan.

Dopo due mesi di assenza, Roberta Di Padua fa il suo grande ritorno.

La ex dama del programma televisivo Uomini e Donne era stata al centro dell’attenzione mediatica per le voci riguardanti una sua presunta gravidanza, alimentate da lei stessa quando si era mostrata in pubblico con un paio di scarpette da neonato insieme al compagno Alessandro Vicinanza. Questo episodio aveva avuto luogo sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, attirando l’interesse dei fotografi e dei fan.

Uomini e Donne, il ritorno di Roberta Di Padua sui social

Le speculazioni su una possibile gravidanza non sono mai cessate, soprattutto considerando la relazione stabile che Roberta ha con Alessandro Vicinanza, ex cavaliere del programma Uomini e Donne ed ex fidanzato di Ida Platano. La coppia sembra vivere un momento d’oro: dopo le presentazioni ufficiali con il figlio avuto da una precedente relazione, non hanno esitato a esprimere in televisione il desiderio di allargare la famiglia.

Nonostante l’euforia iniziale per le notizie sulla dolce attesa, Roberta Di Padua è scomparsa dai radar per quasi due mesi. Ha interrotto ogni pubblicazione dal suo account Instagram ufficiale che gestisce ormai da otto anni. In questo periodo di silenzio digitale si è affidata temporaneamente all’account del fidanzato e ha creato un profilo provvisorio per mantenere i contatti con i suoi seguaci.

La causa della sua assenza? Un attacco hacker al suo profilo Instagram che ha rischiato di farle perdere anni di lavoro e interazioni con la sua community. Nonostante le difficoltà incontrate nel recuperare l’accesso al suo account ufficiale, Roberta non si è data per vinta. Con determinazione è riuscita a riappropriarsi del suo spazio virtuale, pronto a tornare più vivo che mai.

Nel suo messaggio ai fan, Roberta Di Padua ha confessato di aver attraversato un periodo buio durante la sua assenza forzata dai social media. Tuttavia, questo ostacolo non ha fatto altro che rafforzare il suo legame con i follower che hanno dimostrato affetto e sostegno nei suoi confronti. Ha anche annunciato l’intenzione di mantenere attivo il profilo provvisorio creato durante l’emergenza hackeraggio come misura precauzionale ma anche come spazio dedicato a contenuti diversificati rispetto all’account principale.