Robert Pattinson è il nuovo James Bond: sarà il settimo 007 ufficiale della saga

(Adnkronos) –

Robert Pattinson raccoglie l’eredità di Daniel Craig e diventa il nuovo James Bond. L’attore britannico, 40 anni, è stato annunciato come il nuovo volto dell’agente segreto più famoso del cinema, diventando il settimo interprete a vestire ufficialmente i panni di 007 nella saga cinematografica principale.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del franchise. Poco prima della comunicazione, tutti i contenuti pubblicati sugli account di James Bond su X e Instagram sono stati rimossi e sostituiti da un messaggio ripetuto: “Identity confirmed” (“Identità confermata”). A seguire è stata diffusa la prima immagine di Pattinson in smoking, l’iconico abito dell’agente segreto creato da Ian Fleming, accompagnata da una nota che descrive il casting come l’inizio di “una nuova era per uno dei personaggi più celebrati della storia del cinema”.

La scelta arriva al termine di una lunga selezione che, secondo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, vedeva Pattinson tra i principali candidati insieme a Josh O’Connor e Callum Turner. Negli ultimi giorni le voci si erano fatte sempre più insistenti, alimentate dalle indiscrezioni secondo cui all’attore sarebbe stato proposto un contratto più vantaggioso rispetto agli altri contendenti.

Pattinson succede a Daniel Craig, protagonista di cinque film della saga. L’ultimo, ‘No Time To Die’, uscito nel 2021 dopo i rinvii causati dalla pandemia, sembrava chiudere definitivamente il percorso del personaggio, con un finale che lasciava intendere la morte di Bond prima della tradizionale promessa comparsa nei titoli di coda: “James Bond tornerà”.

Durante l’era Craig, inaugurata nel 2006 con ‘Casino Royale’, il franchise ha vissuto una nuova età dell’oro al botteghino. Tra i maggiori successi spicca ‘Skyfall’, che nel 2012 ha superato gli 1,1 miliardi di dollari di incassi nel mondo.

Il prossimo film, il ventiseiesimo capitolo ufficiale della saga, sarà il primo James Bond realizzato dopo il passaggio del controllo creativo e produttivo ad Amazon-MGM Studios, che nel 2025 ha acquisito i diritti del franchise per oltre un miliardo di dollari dai produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. A supervisionare la nuova fase saranno il produttore di ‘Harry Potter’ David Heyman e Amy Pascal, già produttrice dei film di ‘Spider-Man’. La regia è stata affidata a Denis Villeneuve, autore della trilogia di ‘Dune’, mentre la sceneggiatura porta la firma di Steven Knight, creatore di ‘Peaky Blinders’.

Per Pattinson si tratta dell’approdo a una delle parti più ambite del cinema mondiale dopo una carriera costruita tra blockbuster e cinema d’autore. La notorietà arriva nel 2005 con il ruolo di Cedric Diggory in ‘Harry Potter e il Calice di Fuoco’, prima dell’esplosione planetaria grazie alla saga di ‘Twilight’, in cui interpreta il vampiro Edward

Cullen﻿ accanto a Kristen Stewart.

Negli anni successivi l’attore ha alternato produzioni indipendenti e grandi franchise, lavorando con registi come David Cronenberg in ‘Cosmopolis’ e ‘Maps to the Stars’, Robert Eggers in ‘The Lighthouse’ e Lynne Ramsay in ‘Die My Love’. Nel 2022 è tornato al cinema commerciale interpretando Bruce Wayne in ‘The Batman’.

La storia cinematografica di James Bond è lunga oltre sessant’anni. Il primo a interpretare 007 sul grande schermo fu Sean Connery nel 1962 con ‘Licenza di uccidere’. Il successo del film diede vita a una delle saghe più longeve e redditizie della storia del cinema. Connery tornò poi nei successivi ‘Dalla Russia con amore’, ‘Missione Goldfinger’, ‘Thunderball – Operazione tuono’ e ‘Si vive solo due volte’, considerati ancora oggi tra i capitoli più amati.

Dopo di lui si alternarono George Lazenby in ‘Al servizio segreto di Sua Maestà’, Roger Moore, protagonista di sette film tra il 1973 e il 1985 tra cui ‘La spia che mi amava’, ‘Moonraker – Operazione spazio’ e ‘Octopussy – Operazione piovra’, quindi Timothy Dalton, Pierce Brosnan e infine Daniel Craig.

Con incassi complessivi che sfiorano i 7,8 miliardi di dollari per i soli film ufficiali, cui si aggiungono i ricavi derivanti da merchandising e sponsorizzazioni, James Bond resta una delle saghe cinematografiche più redditizie di sempre. Ora il compito di traghettare il personaggio nel futuro spetta a Robert Pattinson, chiamato a raccogliere un’eredità pesante e a inaugurare una nuova stagione per l’agente con licenza di uccidere.

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