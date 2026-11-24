“La miopia è diventata un’emergenza nazionale e internazionale. Si calcola, infatti, che nel 2050 il 50% della popolazione mondiale sarà miope e di questo 50% un miliardo di persone sarà affetta da miopia grave patologica, quindi accompagnata da complicanze severe, come un distacco di retina, una cataratta precoce o una maculopatia miopica. Complicanze che hanno grandissima ripercussione sulla funzione visiva. Il nostro obiettivo da medici e da oculisti è evitare che la miopia diventi una malattia”. E’ quanto affermato da Stanislao Rizzo, direttore Centro europeo di Miopia Policlinico Gemelli, alla presentazione dello stesso Centro, inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.