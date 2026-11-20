“Landini è sempre un campione”. Marco Rizzo apre con una stoccata sarcastica il video contro Maurizio Landini. Nel mirino c’è l’intesa sul cosiddetto salario giusto. Il fondatore di Italia Domani va dritto al punto: “Chi lo decide quanto è giusto un salario?”. La risposta arriva subito: “Lo decide lui assieme a Confindustria”. In pochi secondi Rizzo mette sotto accusa il segretario della CGIL su una questione che tocca direttamente le buste paga: chi ha voce nelle trattative che stabiliscono quali contratti prendere a riferimento?

L’intesa a cui si riferisce il video è quella raggiunta il 12 novembre da CGIL, CISL e UIL con tredici associazioni datoriali, tra cui Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e CNA. Il testo interviene sulla rappresentanza, sulla contrattazione collettiva e sul recupero del potere d’acquisto. Tra gli obiettivi c’è il contrasto ai contratti pirata, che possono prevedere paghe e tutele inferiori a quelle dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.

È proprio sulla rappresentanza che Rizzo affonda il colpo. Nel video accusa i firmatari di aver “messo da parte” le associazioni datoriali più piccole e i sindacati di base. La critica investe il peso che i grandi soggetti della contrattazione avranno nel definire quali contratti debbano fare da riferimento nei diversi settori. Rizzo contesta a Landini di aver accettato un tavolo in cui, a suo giudizio, una parte di chi rappresenta lavoratori e imprese è rimasta senza voce.

L’attacco ha un peso politico anche per la storia di chi lo lancia. Rizzo viene dalla sinistra comunista italiana e oggi guida Italia Domani, il movimento che ha fondato e con cui contesta apertamente la sinistra attuale. Stavolta lo fa sul terreno che per quella sinistra è stato a lungo decisivo: la rappresentanza del lavoro. Il video prende di mira Landini, ma la domanda investe anche i partiti che rivendicano quella storia. Quando si decide quale contratto debba fare da riferimento per la paga di un lavoratore, chi può sedersi al tavolo e chi resta fuori dalla porta?