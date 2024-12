Rivoluzione a Pomeriggio 5, arriva il volto del Tg5: “Lui al posto di Myrta Merlino”

Rivoluzione a Pomeriggio 5? secondo i rumors starebbe per arrivare il volto del Tg5: “Lui al posto di Myrta Merlino”

Il panorama televisivo italiano è in continuo movimento, con novità che riguardano spesso volti noti che cambiano programma o rete. L’ultima indiscrezione che sta facendo discutere i fan di Pomeriggio Cinque è quella di un possibile cambio alla guida del programma.

Secondo il settimanale Oggi, Mediaset starebbe valutando di sostituire Myrta Merlino con Dario Maltese, noto giornalista del Tg5. Questa notizia ha sorpreso molti telespettatori, fedeli al format che da anni segue le vicende nazionali e internazionali con l’esperta guida di Merlino. La decisione, ancora non ufficializzata, sembra però poggiare su basi solide, data la crescente stima verso Maltese all’interno dell’azienda e il suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi.

Maltese al posto della Merlino?

Dario Maltese, con la sua esperienza come corrispondente internazionale e la recente partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi, ha dimostrato di essere un personaggio accessibile e versatile. La sua conduzione di Pomeriggio Cinque durante le festività natalizie potrebbe rappresentare una svolta significativa per il programma e per il giornalista stesso.

Per Myrta Merlino, questo cambiamento potrebbe significare nuove opportunità professionali, magari con un passaggio verso un programma in prima serata, valorizzando ulteriormente le sue competenze giornalistiche.

Il passaggio da Merlino a Maltese non rappresenta solo una sostituzione ma simboleggia una fase evolutiva importante per i diretti interessati e per l’emittente. Questa mossa segue altre transizioni celebri nella televisione italiana, come quella di Alberto Matano che ha lasciato il Tg1 per La Vita in Diretta su Rai1.

I telespettatori Mediaset potrebbero vedere questa novità come un segno di rinnovamento, capace di infondere nuova energia nella programmazione pomeridiana. Resta da vedere se questa anticipazione diventerà realtà e quali saranno le reazioni del pubblico a questo importante cambiamento.