Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rischio salmonella, il Ministero della Salute richiama pomodoro datterino prodotto in Sicilia: “Non consumatelo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo per pomodori datterini prodotti in Sicilia per rischio microbiologico, a causa della possibile presenza di salmonella.  

Il lotto interessato è a marchio L’Ortofrutticola F. Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta “Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore”, con il numero 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull’avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione. 

Il pomodoro datterino richiamato è prodotto da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. È commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l. di Niscemi (Caltanissetta). Nell’avviso si legge – tra le avvertenze – di “non comumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, presentato il 20esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica

15 Maggio 2018

Farmaci: molecola orale agonista Glp-1 avanza in fase 3, nuovo capitolo per AstraZeneca

12 Giugno 2026

Martellini (Fcp): “Mezzi di comunicazione evolvono creando Total Audience”

30 Ottobre 2026

Lavoro, Santangelo (Regione Abruzzo): “Investiti 2 milioni per la cultura della sicurezza”

26 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno