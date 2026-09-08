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Riprendono gli attacchi russi su Kiev, almeno due morti e sette feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E’ di almeno due morti e sette feriti il bilancio dell’attacco combinato con missili e droni lanciato dalle forze russe contro Kiev nella notte. Lo riferisce l’amministrazione militare della capitale ucraina, citata da Ukrinform. Secondo il Servizio statale ucraino per le emergenze (Dses), l’attacco ha provocato danni e incendi in almeno cinque distretti della capitale. I raid russi, quindi, sono ripresi dopo la tregua. Mosca aveva interrotto per tre giorni gli attacchi contro la capitale ucraina in concomitanza con la visita, senza precedenti, degli inviati del presidente statunitense Donald Trump. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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