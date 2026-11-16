Rinosinusite con poliposi nasale, De Corso (UniPg): “Mepolizumab migliora controllo malattia e qualità vita”

(Adnkronos) – “Meporeal è uno studio di real life di fase 4, pubblicato sulla rivista ‘The Lancet Respiratory Medicine’, che ha arruolato più di 600 pazienti in 25 centri italiani e dimostra l’efficacia del mepolizumab nella normale pratica clinica nel trattamento dei pazienti con rinosinusite cronica con poliposi nasale severa non controllata”. Così Eugenio De Corso, professore di Otorinolaringoiatria all’università degli Studi di Perugia, commentando i risultati dello studio Meporeal, pubblicato lo scorso agosto, nel quale si valutava l’efficacia di mepolizumab nella rinosinusite cronica grave con polipi nasali.

“La rinosinusite cronica con poliposi nasale è una malattia cronica, invalidante e progressiva. Il 30% dei pazienti soffre di forme severe e non controllate e con i farmaci biologici siamo riusciti a riportarli a una vita normale”, sottolinea De Corso. “Nello studio Meporeal – prosegue lo specialista – il mepolizumab ha dimostrato efficacia nel miglioramento dei sintomi nasali e della qualità della vita, nel raggiungimento di un controllo sostenuto e, in un sottogruppo di pazienti, della remissione a 12 mesi. Si parla di una risposta multimodale: c’è un miglioramento della qualità della vita, dei sintomi nasali e dell’asma comorbida, un raggiungimento di un controllo sostenuto nel tempo e una riduzione significativa dell’uso dei corticosteroidi sistemici”.

“Le sfide per il futuro riguardano la gestione dei pazienti nel lungo termine. Ci sono molte novità nella ricerca e nell’innovazione biotecnologica in termini di nuove molecole. Le più interessanti sono quelle che possono portare a un controllo sostenuto dell’infiammazione e quindi a un controllo clinico nel tempo, riducendo anche il numero di somministrazioni per anno e allungando in modo significativo l’intervallo di somministrazione del farmaco”, conclude l’esperto.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)