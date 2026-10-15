Rifiuti, Bulone (Coop Lombardia): “Iniziativa su piccoli Raee un successo”

(Adnkronos) – “Sia i soci sia i clienti di Coop Lombardia hanno risposto bene a questa iniziativa promossa in collaborazione con Erion Weee. La comunicazione in store e in ogni sua forma ha contribuito al successo dell’iniziativa”. Così il coordinatore Servizio Prevenzione e Protezione & Gestione Ambientale di Coop Lombardia, Angelo Bulone, durante l’evento ‘La Raccolta dei Piccoli Raee non funziona. Che fare? Tentativi e proposte’, tenutosi a Roma presso l’hotel Quirinale. Bulone ha rimarcato il successo dell’iniziativa pilota portata avanti in Lombardia, dove sono state raccolte circa 5 tonnellate di piccoli Raee. “Dal nostro punto di vista la strada intrapresa in questo progetto è quella giusta”, ha proseguito, auspicando che il progetto si possa replicare su tutto il territorio nazionale.

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