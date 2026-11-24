Italia
Riffeser (Fieg): “”Su contratto giornalisti spero qualcosa veda la luce nei prossimi mesi””
Parla anche del rinnovo del contratto dei giornalisti, il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), Andrea Riffeser Monti, sentito dall’Adnkronos a margine di un incontro con i rappresentanti del parlamento e il sottosegretario Alberto Barachini sulle misure a sostegno dell’editoria in Manovra. Riconosce che trovare una quadra è sempre difficile: “la Fieg ha una sua opinione, c’è un dialogo in corso e ci sono anche degli scontri”, ma si dice fiducioso su una soluzione.