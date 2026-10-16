Riciclo Piccoli RAEE, Italia ferma al 17%. Per Erion WEEE bisogna spingere sulla prossimità

Ridurre la distanza tra cittadino e punto di raccolta è importante, ma non basta. La prossimità rappresenta un fattore abilitante: perché si trasformi in raccolta effettiva deve essere accompagnata da un servizio riconoscibile, semplice da utilizzare, continuativo e sostenuto da campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Il tasso di raccolta dei Piccoli RAEE in Italia non supera il 17%, ben al di sotto del target europeo, pari al 65%.