“L’Italia detiene il primato europeo per consumo pro capite di bottiglie in plastica Pet, ma i suoi tassi di riciclo restano ancora lontani dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea. Per colmare questo divario, l’introduzione di un sistema di deposito su cauzione (Drs) diventa una scelta inevitabile”. Così Clarissa Morawski, Ceo di Reloop Platform, intervenendo a Palazzo dell’Informazione a Roma al convegno nazionale ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso proprio da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).