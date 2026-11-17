La campagna ‘A Buon Rendere – molto più di un vuoto’ “ha l’obiettivo di mettere l’Italia al passo degli altri 19 Paesi europei che hanno già introdotto il sistema di deposito cauzionale, uno strumento essenziale per la sostenibilità e la circolarità dei contenitori per bevande”. Sono le parole di Enzo Favoino, Coordinatore scientifico della campagna, partecipando a Palazzo dell’Informazione a Roma al convegno nazionale ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla stessa campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).