Obiettivo del Drs, il sistema di deposito su cauzione “è la circolarità. Vuol dire avere delle materie prime seconde che siano di maggiore qualità, che siano anche vendibili sul mercato, perché oggi buona parte di queste le esportiamo, mentre così riusciremmo a riutilizzarle internamente”. Lo afferma, a Palazzo dell’Informazione a Roma, Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability, Teha Group, in occasione del convegno nazionale ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).