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Richiesta di impeachment per Hagseth presentata da un deputato repubblicano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha depositato alla Camera una mozione di impeachment contro Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, aprendo la strada a una votazione in merito che potrebbe tenersi entro mercoledì. Secondo Massie, Hegseth avrebbe abusato dei poteri che gli derivano dalla sua carica, in particolare sulla questione del conflitto con l’Iran.  

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto espresso il suo sostegno. Hegseth, ha detto proprio mentre il repubblicano presentava la mozione, “ha svolto un ottimo lavoro. Lavoro con lui, quindi forse colgo un aspetto della sua persona che i media non vedono e che magari sfugge anche ad altri membri del Congresso”, ha aggiunto, parlando con i giornalisti a Parigi, dove si è recato per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7. 

Interpellato in merito all’iniziativa del collega repubblicano Rubio ha detto di trovarla “ingiusta”. “Ho lavorato con lui quotidianamente su molte di queste questioni”, ha aggiunto. “Ho potuto constatare il lavoro che svolge e la professionalità che mette in campo”, le parole del Segretario di Stato. 

 

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