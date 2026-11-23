(Adnkronos) – Ritirato un lotto di insalata di mare ‘MareVivo’ per la presenza di Listyeria monocytogenes. Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un avviso per le confezioni da 250 grammi del lotto di produzione INSM11/11/26 con data di scadenza 24-11-2026. La raccomandazione è di “non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”.

Richiamato anche un lotto di salsiccia di suino di Maxi Ges Srl, scadenza 14-11-2026, in questo caso per salmonella.

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