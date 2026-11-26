“Credo che uno dei risultati principali sia quello di tracciare la storia naturale delle malattie infiammatorie intestinali e questo lo dobbiamo ottenere federando i vari gruppi italiani di ricerca in questo campo, che sono peraltro gruppi decisamente di eccellenza, ma che credo possano rafforzare le loro scoperte, i loro avanzamenti, eccetera, solo nel momento in cui si uniranno in ricerche che riguardano la maggior parte dei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa”. E’ il commento di Maurizio Vecchi, professore di Gastroenterologia dell’Università di Milano in quiescenza e vicepresidente della Fondazione IG-IBD ETS, intervenuto a Riccione in occasione del XVII Congresso Nazionale IG-IBD.