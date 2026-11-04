Italia
Ricerca, Andreoni: “”Senza fondi i giovani vanno all’estero, serve svolta negli investimenti””
“Ricerca italiana sottofinanziata: investiamo l’1,37% del Pil, contro una media europea del 2,1%. I bandi Gilead dimostrano il valore della collaborazione tra ricerca pubblica e privata, ma servono più risorse per sostenere i ricercatori e fermare la fuga dei giovani all’estero.” Così ‘infettivologo Massimo Andreoni, membro del Consiglio superiore di sanità all’incontro “Generare innovazione. Creare salute” promosso da Gilead, a Roma.