Riccardo Scamarcio, la vita privata dell’attore: amori, rumors, nuova fidanzata

Curiosità sulla vita privata dell’attore Riccardo Scamarcio: le ex fidanzate, la nuova compagna e i rumors.

Riccardo Scamarcio, noto attore italiano, ha attraversato una carriera cinematografica di grande successo, partecipando a film che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale.

Da “Tre metri sopra il cielo” a “Assassinio a Venezia”, la sua versatilità artistica lo ha reso uno dei volti più amati dal pubblico. Ma oltre alla sua vita professionale, c’è molto interesse anche per gli aspetti più intimi e personali della sua esistenza.

Riccardo Scamarcio, vita privata

La relazione più mediatica di Riccardo Scamarcio è stata sicuramente quella con l’attrice Valeria Golino. Iniziata nel 2006, questa storia d’amore si è conclusa nel 2018 in circostanze non completamente chiarite al pubblico. Dopo la fine di questa lunga relazione, l’attore ha trovato l’amore con Angharad Wood, manager britannica dalla quale ha avuto una figlia nel 2020: Emily.

Negli ultimi anni, la vita sentimentale di Scamarcio è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo una breve relazione con Benedetta Porcaroli, giovane attrice italiana conosciuta sul set de “La scuola cattolica”. Tuttavia, dal 2023 Riccardo Scamarcio è nuovamente legato a Benedetta Porcaroli in una relazione che non sembra essere influenzata dalla differenza d’età tra i due. Nel panorama delle vicende personali dell’attore emerge anche un episodio controverso: il presunto tradimento con Clizia Incorvaia rivelato da Francesco Sarcina nel 2019. Un’accusa pesante che però ha visto pronta smentita da parte di Scamarcio.

L’appuntamento televisivo di questa sera su Rai 2 vedrà Riccardo Scamarcio ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Sarà un’occasione per scoprire aspetti meno noti della sua vita privata ma anche per riflettere sulla sua carriera artistica. L’attore si aprirà su tematiche delicate come il suo rapporto passato con le droghe e le difficoltà incontrate all’inizio della carriera quando le sue scelte professionali lo portarono ad avere attriti con figure chiave dell’industria cinematografica italiana.

In attesa delle sue dichiarazioni stasera in prima serata su Rai 2 a Belve, quello che emerge è il ritratto complesso di un uomo che nonostante le luci della ribalta ha saputo mantenere un certo grado di riservatezza sulla sua vita privata mentre continua ad affascinare il pubblico con le sue interpretazioni sul grande schermo.