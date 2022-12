RIAPERTO DOPO I LAVORI L’UFFICIO POSTALE DI PIAZZA SAN CARLO III A GAETA

Ha riaperto oggi giovedì 15 dicembre, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Gaeta Centro, in Piazza San Carlo III.

Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria resesi necessari a seguito delle copiose infiltrazioni di acqua che avevano provocato ingenti danni alle infrastrutture interne determinando la temporanea inagibilità dei locali.

Nella sede di Piazza San Carlo III sono presenti 9 sportelli per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali, tre sale consulenza per soddisfare le crescenti richieste dei clienti e proteggere allo stesso tempo la loro privacy, dove personale qualificato è a disposizione della clientela per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di investimento e finanziamento.

Nell’ufficio di Gaeta Centro è possibile prenotare il proprio turno allo sportello, anche per il giorno successivo, tramite smartphone e tablet con l’app Ufficio Postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

A disposizione della clientela anche due sportelli ATM Postamat, uno accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

Nella sede di Piazza San Carlo III, che osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito.

Sempre da oggi, l’ufficio postale di Gaeta 2, in via delle Sirene, per il quale era stato previsto il prolungamento di orario durante i lavori della sede di Piazza san Carlo III, riprende a essere aperto al pubblico secondo i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

