(Adnkronos) – Sostenere l’innovazione affinché possa diventare parte integrante della quotidianità delle persone che vivono con Hiv e migliorare concretamente la qualità di vita. È l’obiettivo di RHIVolution in Care, il bando promosso da ViiV Healthcare e giunto alla sua seconda edizione, con cui l’azienda intende riconoscere, mettere in relazione e sostenere chi contribuisce a rispondere ai bisogni odierni della patologia e a migliorare i percorsi di cura nell’Hiv, valorizzando competenze, esperienze e prospettive diverse. I 28 progetti vincitori dell’edizione 2026 – 17 presentati da enti e 11 da associazioni – sono stati premiati oggi, a Milano, nel corso di un evento.

L’incontro, costruito attorno a un parallelismo con il calcio, ha mostrato – informa una nota – che innovare non significa soltanto introdurre una nuova tecnologia, come è accaduto ad esempio con il Var (Video Assistant Referee), ma ripensare metodi, processi e responsabilità. Allo stesso modo, nell’Hiv lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e preventive richiede di trasformare i percorsi di cura, favorire l’accesso e migliorare l’esperienza delle persone. Nel corso dell’evento, accanto alle voci di enti e associazioni, Adriano Lazzarin, professore onorario all’Università Vita-Salute San Raffaele, ha ripercorso la storia dell’Hiv come un percorso di innovazione, mentre 2 cartine d’Italia,con evidenziata la distribuzione geografica dei progetti vincitori, hanno reso visibile la complementarità tra queste due realtà e la loro diffusione nel Paese.

“Questi 28 progetti, premiati per un valore complessivo di oltre 700mila euro, nascono da specifiche esigenze dei territori e rispondono ai bisogni concreti delle persone che vi vivono e di chi ha un ruolo attivo nella prevenzione e nel trattamento dell’Hiv – ha affermato Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato di ViiV Healthcare Italia – L’aderenza non ottimale alle terapie orali apre la strada a importanti soluzioni innovative, come le terapie Long-Acting, che possono esprimere pieno valore solo se inserite in percorsi ospedalieri adeguati e sostenute da risorse appropriate. In questo senso, poiché si parla spesso della scarsità di risorse per la prevenzione e dei costi, diretti e indiretti, legati al trattamento dell’Hiv, vorremmo che non venisse dimenticato l’ulteriore contributo di oltre 42 milioni di euro che ViiV Healthcare, azienda interamente dedicata alla lotta contro l’Hiv, verserà a fine mese alle Regioni attraverso il meccanismo del payback. Il nostro auspicio è che risorse di questa portata possano essere destinate direttamente a rafforzare i servizi ospedalieri di cura e a preparare il sistema a evolvere, per sconfiggere definitivamente una patologia oggi cronica, ma non ancora guaribile”.

Ma la partita per il miglioramento della vita delle persone con Hiv non è ancora conclusa e per questo risulta essenziale sostenere le progettualità in grado di portare vantaggi tangibili nelle diverse comunità, per rispondere alle nuove sfide che si trovano ad affrontare. “Dopo decenni di progressi scientifici restano bisogni ancora aperti: il rischio di non aderenza alle terapie giornaliere, che è concreto in una popolazione sempre più longeva e con comorbidità, e lo stigma, che ancora ostacola l’accesso ai servizi, la diagnosi tempestiva e una prevenzione efficace – sottolinea Cristina Zocchetti, direttore Medico di ViiV Healthcare – Il nostro contributo passa dalla ricerca di soluzioni terapeutiche e preventive innovative e dal dialogo continuo con clinici e associazioni. I progetti premiati rispondono proprio a questi bisogni: ci aspettiamo che aiutino i percorsi di cura e prevenzione ad adeguarsi all’innovazione, dalla presa in carico alla continuità assistenziale, fino all’esperienza delle persone”.

Se gli enti e le associazioni sono costantemente impegnati per la cura dei bisogni delle persone con Hiv e le aziende sono al loro fianco per sostenerli, è necessario anche lavorare affinché le innovazioni possano essere rese disponibili a tutti nel minor tempo possibile. “Il valore dell’innovazione – evidenzia Fabio Vecchio, direttore Market Access, Governmental Affairs and Communication di ViiV Healthcare – si realizza quando è accessibile e quando riesce tradursi in un beneficio concreto per le persone. Perché le nuove terapie raggiungano le persone in modo omogeneo su tutto il territorio servono tempi di accesso certi, modelli organizzativi che non creino differenze tra regioni e un monitoraggio costante dei dati, per individuare dove l’accesso è più difficile e intervenire di conseguenza. Le risorse contano, ma da sole non bastano: serve un cambio di approccio, che riconosca l’innovazione come un’opportunità per le persone e per il sistema. Come azienda continueremo a portare competenze, evidenze e proposte, in collaborazione con le istituzioni”.

RHIVolution comprende, inoltre, anche le attività di ViiV Healthcare già in corso in Italia e portate avanti ogni giorno, tra cui programmi di informazione e prevenzione, il progetto HIVup (hivup.it) che l’azienda supporta; e la partecipazione attiva al volontariato aziendale. L’evento si è chiuso con uno sguardo al futuro: la partita continua, attraverso ciò che i progetti premiati sapranno realizzare e, soprattutto, migliorare.

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