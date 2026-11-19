(Adnkronos) – I recenti dati diffusi dall’indagine ‘Il lavoro autonomo femminile in Italia’ promossa da RestartHer Academia, dedicata a comprendere meglio l’attuale situazione delle professioniste italiane, confermano alcuni trend interessanti: dalla fatica nel trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita familiare e i conseguenti rischi di burnout fino all’importanza e al valore dato alle reti professionali come luogo di interazione, sostegno e crescita. Adnkronos/Labitalia ha intervistato Alessandra Lomonaco, founder della community digitale RestartHer Academia e promotrice della ricerca.

Considerando che il 77% delle intervistate della vostra indagine ha un’età compresa tra i 41 e i 60 anni e il 60% lavora in proprio da oltre 5 anni, per quale motivo secondo lei la scelta del lavoro autonomo al femminile tende a consolidarsi prevalentemente in età matura?



Credo che dopo i 40-45 anni cambi profondamente il rapporto che abbiamo con il lavoro. Si arriva a un punto della vita in cui le competenze accumulate ci danno maggiore sicurezza e iniziamo a chiederci se il percorso professionale che abbiamo costruito corrisponda ancora a ciò che desideriamo. Lo vedo spesso nelle donne che incontro attraverso RestartHer Academia. Molte hanno alle spalle carriere importanti e scelgono il lavoro autonomo perché, a un certo punto, non si riconoscono più nei valori o nelle logiche dell’azienda in cui lavorano. Altre sentono di aver esaurito le opportunità di crescita professionale. C’è poi una consapevolezza che spesso arriva con la maturità: quella di non volersi più accontentare di un lavoro che non le rappresenta pienamente, sentendo il desiderio di costruire qualcosa di proprio, più vicino alle proprie aspirazioni e al modo in cui desiderano vivere e lavorare. C’è una contraddizione sulla quale rifletto da tempo. Ci viene chiesto di lavorare sempre più a lungo, anche per effetto dell’innalzamento dell’età pensionabile, mentre dopo i 50 anni ricollocarsi può diventare molto difficile. Per molte donne l’autoimprenditorialità rappresenta quindi anche una risposta a un mercato che fatica a riconoscere il valore delle professionalità mature. Conosco bene questo passaggio perché l’ho vissuto personalmente. Sono uscita dal mondo corporate a 44 anni, dopo vent’anni di carriera nelle multinazionali. Sentivo di avere ancora molto da esprimere professionalmente e desideravo farlo attraverso un progetto mio. A 50 anni ho fondato Huky srl società benefit, per dare una struttura imprenditoriale al lavoro di consulenza che avevo avviato e costruire un progetto capace di crescere nel tempo, mettendo a frutto l’esperienza maturata e la mia visione del fare impresa.

Di fronte a un 71% di professioniste che dichiara di aver vissuto o vivere un’esperienza di burnout, quali possono essere i sostegni in grado di prevenire questo tipo di situazione in ambito lavorativo?



C’è una contraddizione evidente nel lavoro autonomo, che conosco bene. Scegliamo di lavorare in proprio per essere più libere e poi rischiamo di diventare i capi più esigenti che abbiamo mai avuto. Quando sei una libera professionista, soprattutto se lavori da sola, tutto dipende da te. La responsabilità di trovare clienti e prendere ogni decisione può diventare una pressione quotidiana. E c’è un aspetto del quale si parla poco: il burnout può arrivare anche quando il business funziona. Più crescono gli impegni, più aumenta la paura di perdere quello che hai costruito. Nella mia esperienza di consulente vedo quanto sia importante affrontare questo problema anche dal punto di vista del modello di business. Se per guadagnare di più devo necessariamente lavorare più ore, prima o poi raggiungerò un limite. Servono quindi competenze imprenditoriali per organizzare meglio le attività e costruire un modello economico sostenibile. Anche il confronto e la collaborazione con altre professioniste rappresentano un sostegno importante. In RestartHer Academia cerchiamo di creare un ambiente nel quale sia possibile condividere le difficoltà senza sentirsi giudicate. A volte basta ascoltare l’esperienza di un’altra donna per comprendere che possiamo cambiare il nostro modo di lavorare. Credo però che il 71% sia anche un segnale per le istituzioni. Il lavoro autonomo ha bisogno di strumenti di protezione più adeguati, soprattutto quando una professionista attraversa periodi di malattia o difficoltà economica. La prevenzione del burnout deve diventare una responsabilità condivisa.

Il 74% delle intervistate reputa fondamentale far parte di una community al femminile, indicando nel confronto reciproco (70%) e nella collaborazione lavorativa (58%) le leve per spezzare l’isolamento: in che modo la rete tra pari riesce a supplire all’assenza di tutele istituzionali?



Quando abbiamo iniziato a costruire RestartHer Academia eravamo un piccolo gruppo di donne riunite in una chat Telegram. Avevamo esperienze professionali diverse, ma condividevamo il bisogno di confrontarci con persone che comprendessero davvero cosa significa lavorare in autonomia. Da allora siamo cresciute molto e oggi abbiamo una piattaforma digitale strutturata che ci permette di gestire e far crescere la community. In questi anni ho imparato, però, che la tecnologia è soltanto l’infrastruttura che rende possibili le connessioni. Una vera community prende forma quando le persone iniziano a riconoscersi nelle esperienze delle altre, sviluppano un senso di appartenenza e costruiscono relazioni che proseguono spontaneamente anche al di fuori degli incontri organizzati. Questo senso di appartenenza è particolarmente prezioso per chi lavora in autonomia. In azienda hai colleghi con cui confrontarti quotidianamente, mentre quando lavori da sola molte decisioni vengono prese senza avere qualcuno con cui discuterne. Una rete di pari offre la possibilità di condividere dubbi ed esperienze e far nascere collaborazioni professionali basate sulla fiducia. Credo anche che il networking sia uno dei concetti più fraintesi del mondo del lavoro. Spesso viene interpretato come un modo per trovare clienti o opportunità immediate. Le relazioni più preziose, invece, sono quelle che coltiviamo nel tempo, senza aspettarci necessariamente qualcosa in cambio.

L’ho visto chiaramente anche durante il RestartHer day, l’evento di networking che ho recentemente organizzato a Milano. Alcune partecipanti hanno attraversato l’Italia per esserci e, nel corso della mattinata, si è creata una connessione emotiva molto forte. Per me è stata la conferma che il bisogno di appartenenza è reale e che le relazioni costruite all’interno di una community possono avere un significato profondo nella vita professionale delle persone. Naturalmente una rete non può sostituire le tutele istituzionali. Può però contribuire a ridurre una delle fragilità più diffuse del lavoro autonomo, quella di dover affrontare tutto individualmente. E può dare alle professioniste anche una voce collettiva, capace di portare all’attenzione pubblica esigenze che troppo spesso rimangono invisibili.

Nonostante il 55% indichi la perdita della sicurezza economica iniziale come il sacrificio maggiore e il 37% citino la rinuncia al tempo personale, la soddisfazione media dell’attività si attesta a 6,2 su 10: quali motivazioni profonde guidano secondo lei la decisione di continuare a fare impresa in proprio?



Il voto medio di 6,2 su 10 va letto insieme alla distribuzione delle risposte. Oltre la metà delle intervistate, il 53%, esprime infatti una valutazione positiva della propria attività, assegnando un voto tra 7 e 10. Soltanto il 15% dà una valutazione fino a 4. E’ un risultato significativo, soprattutto se consideriamo che il 55% delle professioniste indica la perdita della sicurezza economica come il sacrificio maggiore. Questi dati suggeriscono che, per molte donne, il valore attribuito all’autonomia professionale riesca almeno in parte a compensare le difficoltà economiche e personali. E’ qualcosa che ritrovo spesso nelle conversazioni con le professioniste di RestartHer Academia. La possibilità di scegliere i progetti nei quali impegnarsi e vedere crescere un’attività costruita personalmente genera un senso di realizzazione che va oltre il risultato economico. Con il tempo ho imparato che la libertà ha bisogno di una base economica solida. E credo che questo sia uno dei temi sui quali dovremmo lavorare maggiormente, anche dal punto di vista culturale. Molte professioniste hanno competenze eccellenti, ma faticano a riconoscerne pienamente il valore economico e a tradurlo in un’attività sufficientemente remunerativa. La soddisfazione personale è una motivazione potente, ma non dovrebbe portarci ad accettare una precarietà permanente. Credo che molte donne continuino a scegliere il lavoro autonomo perché sentono che quella è la strada più vicina alle proprie aspirazioni. La vera sfida è fare in modo che questa scelta permetta loro anche di vivere bene del proprio lavoro.

Con l’88% delle professioniste che impiega strumenti di AI e il 91% che la considera un’opportunità, quali strategie operative permettono di integrare l’AI nel marketing (68%), nell’analisi dati (66%) e nell’automazione dei processi (42%) salvaguardando il valore del lavoro umano?



Trovo particolarmente significativo che una percentuale così elevata di professioniste utilizzi già l’intelligenza artificiale, soprattutto considerando che il 77% delle donne che hanno partecipato alla nostra indagine ha un’età compresa tra i 41 e i 60 anni. È un dato che contribuisce a superare lo stereotipo secondo cui l’innovazione tecnologica sarebbe soprattutto una prerogativa delle generazioni più giovani. Queste professioniste dimostrano una grande capacità di adattamento e la volontà di continuare ad aggiornare le proprie competenze, anche dopo decenni di esperienza lavorativa. Un segnale ancora più interessante se consideriamo che molte di loro gestiscono attività individuali o piccole imprese, con risorse e tempo da dedicare alla formazione spesso limitati. Utilizzo anch’io quotidianamente strumenti di AI nella mia attività di consulenza e ne conosco bene le potenzialità. Per chi lavora in proprio rappresentano un’opportunità importante, perché consentono di svolgere in tempi molto più brevi attività che prima richiedevano ore, rendendo accessibili strumenti di analisi fino a poco tempo fa riservati soprattutto alle organizzazioni più strutturate.

Credo che il punto centrale sia proprio questo: utilizzare la tecnologia per aumentare il valore del nostro lavoro, anziché semplicemente produrre di più. Nel marketing, ad esempio, l’AI può aiutarci ad analizzare il pubblico e sviluppare contenuti, a partire però da un posizionamento professionale chiaro e riconoscibile. Nell’analisi dei dati può individuare tendenze e correlazioni interessanti, che richiedono comunque la nostra capacità di interpretazione e conoscenza del mercato. L’automazione, invece, permette di alleggerire le attività ripetitive e recuperare tempo da dedicare ai clienti e allo sviluppo del business.

Nella mia esperienza osservo anche un rischio crescente. La facilità con cui oggi possiamo generare contenuti e sviluppare progetti può darci l’impressione di aver già fatto il lavoro più importante. In realtà, un’idea diventa un business quando incontra il mercato, viene validata dai clienti e dimostra di poter generare valore economico. E’ un passaggio che richiede capacità di giudizio e soprattutto la disponibilità a confrontarsi con la realtà, anche quando mette in discussione le nostre ipotesi iniziali. Per questo credo che l’AI possa rendere le professioniste molto più competitive, soprattutto se sapranno continuare a investire nelle proprie competenze. La tecnologia può amplificare enormemente le nostre capacità, ma è l’esperienza che abbiamo maturato negli anni a permetterci di utilizzarla con intelligenza e trasformarne le potenzialità in valore reale per i nostri clienti.

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