(Adnkronos) –

Giorgio Mottola lascia ‘Report’. “È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno, in conseguenza della sempre maggiore insofferenza per una certa gestione e forse anche di una stanchezza verso i meccanismi di lavoro in cui iniziavo a sentirmi ingabbiato”, scrive il giornalista che ha comunicato la decisione di andarsene tramite una lettera inviata ai colleghi della redazione del programma di approfondimento di Rai3, di cui l’Adnkronos ha preso visione. “Lo scorso giugno mi ero finalmente deciso a rompere gli indugi e avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro, ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi”, ha spiegato Mottola. “Non me ne sono pentito. Per quanto sia stato tutto infernale, tossico e doloroso, era la cosa giusta da fare”.

Mottola, da quindici anni nel programma di Rai3, spiega poi come ha vissuto il travagliato periodo che ha preceduto il cambio alla conduzione di Report e le polemiche che lo hanno accompagnato: “Non ho condiviso e ho spesso provato delusione e frustrazione per l’incertezza, l’ambiguità, la manifesta pavidità di alcuni colleghi, ma nel tentativo di costruire un fronte comune si è comunque creato con ciascuno di voi un legame intenso e fraterno che per me resterà per sempre indissolubile”, ha spiegato. “La tensione che abbiamo vissuto insieme il giorno dell’attesa della nomina di Claudia e la finale esplosione di gioia collettiva costituiscono tra i momenti più belli e indimenticabili della mia vita”.

Il giornalista di inchiesta, che da lunedì comincerà una collaborazione con Fanpage.it -come annuncia in un articolo lo stesso sito di Fanpage, dando notizia dell’addio a ‘Report’- rivolge poi un pensiero al futuro della trasmissione: “Non ho alcun dubbio che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori -dice rivolto ai colleghi- anche perché quegli splendori sono stati raggiunti esclusivamente grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo. Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione”.

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